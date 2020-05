Das ist die beste Hafermilch

Schad­stoffe in nennens­wertem Umfang, nämlich Nickel, fanden die Prüfer der Stiftung Warentest nur bei einem Drink ( Kaufland Take it veggie Bio Hafer Drink).

Welcher Drink eignet sich am besten zum Aufschäumen?

Zusatzstoffe sind für das Aufschäumen zwar nicht entscheidend - es hängt vom Protein- und Fettgehalt ab -, dennoch lässt sich nicht jede Hafermilch gut weiterverarbeiten.

Drei warben auf der Verpackung, dass mit ihrem Drink besonders gut ein Schaum gelingen würde. Die Tester konnten das aber nur für Oatly Barista Edition und Alnatura ohne Kalzium bestätigen. Der Hafer Drink von Alnatura mit Kalzium ließ sich leider gar nicht aufschäumen.

Fazit: Oatly Barista Edition gehört zu den drei Geschmackssiegern und verspricht einen stabilen Milchschaum.

Tipp: Der vollständige Test ist in der Mai-Ausgabe von Stiftung Warentest veröffentlicht worden, hier zu kaufen.