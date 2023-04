Markt für pflanzliche Alternativen zu Milch, Fleisch & Co wächst

Im Vergleich dazu ist der Milchmarkt gigantisch. 2022 wurde im Lebensmittelhandel mit Milch- und Milchprodukten laut AMA-Schätzungen ein Umsatz von 2,1 Mrd. Euro erzielt, nur auf Frischmilch und länger haltbare Milch (ESL) entfielen davon 298 Mio. Euro. Allein Haltbarmilch erwirtschaftete fast 72 Mio. Euro.

Höhere Steuern

In Österreich ist pflanzliche Milch mit 20 Prozent doppelt so hoch besteuert wie herkömmliche Milch. In sieben anderen EU-Ländern, darunter Frankreich, Irland und die Niederlande, werden Kuh- und Pflanzenmilch gleich hoch besteuert. In Italien ist der Unterschied am größten mit einem Steuersatz von 4 Prozent bei Kuhmilch und 22 Prozent bei Sojamilch, geht aus dem "ProVeg Plant Milk Report" hervor.