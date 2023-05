Pestiziden auf Blumensträußen und Zierpflanzen gefunden: 15 von 16 Proben belastet

Einige können sogar genetische Defekte verursachen und das Kind im Mutterleib schädigen. Gerade zum Muttertag sollten wir auch an die Mütter in anderen Ländern denken" gab Novak zu bedenken. Und so kommen die nicht zugelassenen Pestizide dann wieder mit den zugekauften Pflanzen zurück - und das großteils unkontrolliert, lautet die Kritik.

Keine Herkunftsangabe bei 5 von 16 Proben

Wer Blumen kauft, wird jedoch nicht immer darüber informiert, woher diese kommen: Bei fünf der 16 untersuchten Proben gab es gar keine Herkunftsangabe, bei sieben war sie mit NL (Niederlande) beschriftet. Jedoch werde laut NGO ein großer Teil der in Europa verkauften Blumen über den großen Umschlaghafen Rotterdam oder die Blumenversteigerung in Aalsmeer in den Niederlanden abgewickelt, mit Pflanzen, die ursprünglich aus weiter entfernten Ländern wie Kenia, Äthiopien oder Ecuador stammen.

Unklar, ob Vorschriften missachtet wurden

In Deutschland regelt ein Pflanzenschutzgesetz zumindest, dass Pflanzen nur dann importiert werden dürfen, wenn sie frei von in der EU nicht-zugelassenen Pestiziden sind - Grenzwerte für Rückstände gibt es allerdings auch dort nicht. Die NGO fordert daher, dass Österreich nicht nur ein ähnliches Gesetz wie Deutschland umsetzt, sondern sich auch auf EU Ebene für solche Grenzwerte einsetzt.