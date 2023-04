Blumen gegen schlechte Laune: Welche Sorten besonders gefragt sind

Blumen sind ein Luxusgut. Das ist dem Wiener Floristen Andreas Bamesberger klar. Trotz Pandemie und Inflation kann er aber nicht über Kundenmangel klagen. Auch die Wirtschaftskammer hat in ihrem Bericht für Ende 2022 gezeigt, dass Blumengeschäfte saisonüblich oder gut laufen. „Gerade bei dem nicht ganz so tollen Wetter holt man sich ein wenig Farbe und Lebendigkeit in die eigenen vier Wände. Blumen sind für viele Freudenspender und das leisten sich einige dann auch ganz bewusst“, erklärt Bamesberger die Kauffreude .