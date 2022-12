Von wegen verstaubt: Warum Trockenblumen im Trend liegen

Doch nicht nur in öffentlichen und halböffentlichen Räumen sowie in Büros sind die dried flowers beliebt. Auch für Hochzeiten werden Trockenblumen immer häufiger verwendet. "Dekoriert man den Festsaal mit frischen Blumen, so bedeutet das oft einen enormen Aufwand - und am anderen Tag landet das meiste im Müll", stellt die Unternehmensgründerin fest. "Trockenblumen kann man hingegen wunderbar an die Hochzeitsgäste verschenken - die halten dann jahrelang." Das Fest bleibt so in Erinnerung. Sollten sie einmal staubig werden, so kann man den Strauß vorsichtig föhnen.

Das Gleiche gilt für Brautsträuße, die in den Werkstätten in Wien und Graz, wo Cecilia mit dem White Bungalow eine Dependance hat, gebunden werden. Die Kosten sind mittlerweile auch nicht mehr höher als bei frischen Blumen. "Weil die Lieferung und die Kühlung so teuer geworden sind, sind die Preise mittlerweile vergleichbar."