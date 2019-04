Persönlicher Feiertag: Fenstertage hegen Konfliktpotenzial

Dass der Karfreitag kaum als Urlaubstag genommen wird, hat noch andere Gründe. Viele Arbeitnehmer nehmen gleich die ganze Karwoche Urlaub und in vielen Betrieben ist ohnehin Freitag zu Mittag Schluss. Wesentlich attraktiver für den persönlichen Feiertag sind die kommenden Fenstertage am 31. Mai und 21. Juni. Für den freien Freitag nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam reicht heuer die Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vorher. Ab 1. Juli beträgt die Frist dann drei Monate.

Arbeitsrechtler fürchten, dass speziell Klein- und Mittelbetriebe an den Zwickeltagen allein dastehen oder tief in die Tasche greifen müssen. Verhindern können sie die Absenzen laut Gesetz nicht. „Arbeitgeber haben keine durchsetzbare Möglichkeit, den persönlichen Feiertag bei Vorliegen betrieblicher Gründe zu verhindern“, erläutert Andrea Potz, Arbeitsrechtsexpertin in der Kanzlei CMS Austria.