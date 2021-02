Pendler und Bahnunternehmen warten auf Notvergabe-Entscheidung

Die Westbahn wollte ja ihr Zugangebot schon mit heute, Mittwoch, reduzieren. Denn ohne Notvergabe fehlt der Westbahn Geld. Schon mit staatlichen Zuschüssen von rund 11,5 Millionen Euro wurden im Vorjahr Verluste von rund 6,5 Millionen Euro eingefahren. Haselsteiner appellierte gestern an ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel, die Notvergabe zu verlängern. Andernfalls würde die Westbahn ihr Zugangebot um die Hälfte reduzieren, Tagesrandangebote streichen und wohl auch Mitarbeiter abbauen müssen.

Das Problem: Bei den ÖBB schaut’s finanziell rosiger aus, wie deren Boss Andreas Matthä in der Vorwoche in Zeitungsinterviews bestätigte. Die ÖBB und deren Teilkonzerne würden demnach schwarze Zahlen für 2020 schreiben. Genau daran stößt sich jetzt das Finanzministerium unter Blümel. Es sei die Frage, wie viel staatliche Unterstützung das Unternehmen überhaupt brauche, sagte Blümel gestern. Daher habe man an das zuständige Umweltministerium von Leonore Gewessler (Grüne) einige Fragen zur Präzisierung geschickt. Inhalt: Die Passagierentwicklung in den Jahren 2019 und 2020 sowie der genaue Bedarf an finanziellen Zuschüssen vom Staat, den die ÖBB noch haben, wie ein Sprecher auf Anfrage des KURIER erklärte. Wann die Entscheidung fallen wird, könne man noch nicht abschätzen. Die Fragen wurden dem Umweltministerium vorgestern, Montag, übermittelt.