Pellets-Branche: Verdacht auf Preisabsprachen und Verknappung des Angebots

Die Vorwürfe wiegen schwer. Von Dienstag bis Donnerstagvormittag hat die Bundeswettbewerbshörde (BWB) mit Unterstützung der Kriminalpolizei die Räumlichkeiten des Pellets-Branchenverbands proPellets Austria in Wien und Standorte von Pelletsunternehmen in Tirol und Kärnten durchsucht. Der Branchenverband soll „im Zusammenwirken mit Pelletsherstellern und –händlern Vereinbarungen getroffen haben, um Verkaufspreise festzusetzen, die Lagerbestände zwecks Verknappung des Angebots zu erhöhen und die Kunden aufzuteilen“.

„Es wurden Unterlagen beschlagnahmt, Handys und Laptops kopiert“, bestätigt proPellets-Geschäftsführer Christian Rakos im Gespräch mit dem KURIER. „Ich bin aber tiefenentspannt, weil es sehr viele Gründe gibt, dass das nichts mit Preisabsprachen zu tun hat, was sich derzeit am Markt tut.“ Es gebe zwar massive Preissteigerungen, aber die seien niedriger als in unseren Nachbarländern. „Wir sehen in Österreich eigentlich eine viel größere Differenz zwischen den Preisen der unterschiedlichen Anbieter als in der Vergangenheit“, sagt der Branchensprecher.