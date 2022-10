Pellets: Panikkäufe und Preiswucher

Sie seien umweltfreundlich und klimaneutral, lautet das zentrale Argument pro Pellets: Bei der Verbrennung werde nur so viel CO 2 frei, wie der Baum zuvor aus der Atmosphäre geholt hat. Das ist allerdings eine rückwärtsgewandte Sichtweise, wenden Kritiker ein. Die Öko-Bilanz müsse vielmehr in die Zukunft ausgerichtet sein. Und da werde es Jahrzehnte brauchen, bis das jetzt infolge des Pellets-Booms verheizte Holz nachwächst. Nichtsdestotrotz wird der Umstieg auf Pellets kräftig gefördert. Vom Bund gibt es bis zu 7.500 Euro, vom Land Oberösterreich bis zu 2.900, auch Gemeinden schießen individuell zu. Das heißt, die Investition in eine neue Anlage für ein Einfamilienhaus wird etwa zur Hälfte ersetzt. Das Angebot ist verlockend. „Die Wartezeit reicht bei uns momentan bis März 2023“, sagt Ulrich Reichelt von der Firma Hargassner in Weng (Bez. Braunau). Und das, obwohl die Produktionskapazität verdoppelt worden sei. Allerdings habe sich die Nachfrage verdreifacht.

Hargassner baut 28.000 Anlagen

Hargassner zählt zu den Großen der Branche, baut rund 28.000 Anlagen. Gut die Hälfte davon sind Pelletsheizungen. Für den Preisanstieg beim Brennmaterial sieht Reichelt zwei Gründe: Zum einen hätten viele Menschen „ohne Ende eingekauft und gebunkert“. Dadurch sei das Gefüge zwischen Angebot und Nachfrage aus der Balance geraten, „die Preise sind extrem in die Höhe gegangen“. In der Folge sei es zu Versorgungslücken gekommen, was Panik erzeugt habe. Das wiederum habe – zweitens – zu Wucher geführt, sagt Reichelt: „Wenn Angst da ist, wird versucht, das auch noch zu versilbern.“ „Effektiv ist noch nichts passiert“, beschwichtigt Reichelt. Es seien genug Pellets vorhanden, sodass über kurz oder lang wieder ein Überangebot entstehen müsse. Sein Rat: „Ruhe bewahren und vernünftig bleiben.“