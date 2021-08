Paysafecard übernimmt Fintech Viafintech

Der deutsche Leasingspezialist Grenke verkauft seine Beteiligung am Fintech-Unternehmen Viafintech (ehemals Barzahlen) an die Paysafecard Wertkarten GmbH mit Sitz in Wien. Der Verkaufspreise belaufe sich auf eine Summe im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte Grenke am Sonntag in Baden-Baden mit. Auch der japanische Mehrheitseigner Glory sowie die drei Gründer von Viafintech veräußerten ihre Anteile. Das Geschäft soll in einigen Monaten abgeschlossen sein.

Trotz des Verkaufs werde Grenke weiterhin mit Viafintech zusammenarbeiten, erklärte Grenke-Finanzchef Sebastian Hirsch. "Zudem stärkt der Veräußerungsgewinn unsere Kapitalbasis in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld." Die Beteiligungen an den Fintech-Unternehmen Finux und Finanzchef24 stünden aktuell nicht zur Disposition.

Zahlungsinfrastruktur

Viafintech bietet mit den Dienstleistungen "Barzahlen" und "viacash" nach eigenen Angaben die größte bankenunabhängige Zahlungsinfrastruktur für Ein- und Auszahlungen per Barcode an der Geschäftskassa in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. "Durch die Kombination der führenden Lösungen von viafintech mit unserem bestehenden eCash- und APM-Portfolio sind wir gut positioniert, um ein wichtiger Partner im Zahlungsverkehr für Challenger Banken auf der ganzen Welt zu sein, da sich die Bankgewohnheiten der Konsumenten weiterentwickeln", so Paysafe-eCash-Chef Udo Müller am Sonntag in einer Aussendung.