Nach 14 Jahren: Pannenflughafen BER eröffnet mitten in Luftfahrtskrise

Die Gruppe Am Boden bleiben kündigte an, sie wolle die Eröffnungsfeier mit einer Aktion zivilen Ungehorsams "massiv stören". "Wir werden die Eröffnung des BER blockieren", sagte Lena Tucnak, eine der Sprecherinnen. Es könne nicht sein, dass in Zeiten der immer heftiger werdenden Klimakrise ein neuer Flughafen eröffnet werde. Entsprechend dem Motto "am Boden bleiben", und um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, sollen mehrere Hundert Menschen als Pinguine verkleidet teilnehmen.

Bereits am Vormittag plant eine Bürgerinitiative namens Aktionsbündnis Berlin Brandenburg eine Mahnwache. Ein Bündnis verschiedener Gruppen wie Fridays for Future Berlin, Extinction Rebellion und die Jugend des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat eine Demo angekündigt, die von 10.00 Uhr an vom alten Flughafen Schönefeld zum BER führen soll. Zeitgleich startet ein Fahrradkorso vom Platz der Luftbrücke in Berlin-Tempelhof.