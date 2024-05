Panama Papers: Schlüsselfigur Ramón Fonseca gestorben

Unter anderem soll der russische Präsident Wladimir Putin mit Hilfe des Cellisten Sergei Rodulgin mehr als zwei Milliarden Dollar außer Landes geschafft haben. In Deutschland sollen unter anderem Manager des Industriekonzerns Siemens auf das Angebot zurückgegriffen haben, um Schwarzgeldkonten außerhalb der regulären Geldflüsse des Konzerns zu unterhalten. Einer der größten Einzelkunden von Mossack-Fonseca soll mit Juan Pedro Damiani ein Mitbegründer der Ethikkommission des Weltfussballverbandes FIFA gewesen sein. In den Unterlagen fand sich auch der Name von Fußballstar Lionel Messi. In Brasilien war die Anwaltskanzlei in einen Bestechungsskandal rund um den staatlichen Ölkonzern Petrobas verwickelt, vor Gericht die Angeklagten aber im Jahr 2023 freigesprochen. In Österreich verhängte die Finanzmarktaufsicht FMA eine Strafe gegen die Hypo Vorarlberg in Zusammenhang mit den Panama Papers.

Die Folgen der Aufdeckung

Der Fall Panama Papers brachte die Kritik an Steueroasen einer weiten Öffentlichkeit zu Bewusstsein. Alleine den EU-Staaten entgehen durch Steueroasen laut einer Berechnung des Polish Economic Institute (PIE) jedes Jahr Einnahmen in Höhe von 170 Milliarden Euro. Der französische Ökonom Gabriel Zucman errechnete, dass mit 6 Billionen Euro etwa acht Prozent des weltweiten Finanzvermögens in Steueroasen gebunkert ist.