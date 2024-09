Palmers will mit Geld von Kleinanlegern Filialen modernisieren

Der Textilkonzern Palmers, der rund 180 Filialen betreibt, geht in Sachen Finanzierung neue Wege. Das Unterwäsche-Unternehmen modernisiert seine Standorte. Erstmals bietet Palmers seinen Kunden und andere Investoren die Möglichkeit, mittels Crowdinvesting in die Modernisierung der Filialen zu investieren. So will Palmers seine Kunden noch enger an das Unternehmen zu binden.

„Die Marke Palmers hat eine sehr treue Fangemeinde“, sagt Palmers-Sprecher Peter Schiefer zum KURIER. "Die Filialen Mariahilferstraße in Wien, Hauptplatz in Graz, Europark in Salzburg sowie Shopping City Süd in Vösendorf wurden speziell für dieses Vorhaben ausgesucht, da sie aufgrund ihrer prominenten Lage und Öffentlichkeitswirkung nicht nur umsatzstark sind, sondern auch ein hohes Maß Werbewirksamkeit haben."