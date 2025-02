Palmers Textil AG schlittert in die Insolvenz: 500 Jobs betroffen

Was der KURIER bereits angekündigt hat, ist jetzt fix: Die Palmers Textil AG mit Sitz in Wiener Neudorf hat heute, Donnerstag, ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beim Landesgericht Wiener Neustadt beantragt. Damit soll eine nachhaltige Fortführung des Unternehmens gewährleistet werden. "Die Unternehmensführung ist zu diesem Schritt gezwungen, weil erforderliche Kapitalzuflüsse nicht zeitgerecht erfolgten", heißt es in einer Aussendung. Laut Creditreform betreibt Palmers 113 eigene Standorte.

"Für eine positive Fortbestandsprognose per Ende Jänner 2025 wären zeitnahe erhebliche liquide Mittel notwendig gewesen. Es wurde versucht, Investoren zu gewinnen, die zur Finanzierung beitragen. Dies ist – wider Erwarten – nicht in der Kürze der Zeit gelungen, weshalb nun ein Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung eingebracht wurde", heißt es weiters. "Die Palmers Textil AG ist bereits in enger Abstimmung mit den Interessensvertretungen der Arbeitnehmer:innen und arbeitet mit Hochdruck an einer zeitnahen Auszahlung der noch ausständigen Gehälter für die mehr als 500 Beschäftigten durch den Insolvenz-Entgelt-Fonds. Die im Sanierungsplan zu berücksichtigenden Verbindlichkeiten (Passiva) liegen bei rund 51 Millionen Euro."