Palmers: Zeit für Investorensuche wird knapp, Sanierungsverfahren als Plan B

Die Zukunft des österreichischen Wäscheherstellers Palmers (rund 500 Mitarbeiter) hängt an einem seidenen Faden. Nachdem das Unternehmen am vergangenen Montag bestätigte, dass Mitarbeiter vorsorglich beim Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice (AMS) zur Kündigung angemeldet wurden, konnte der KURIER nun in Erfahrung bringen, dass die gesamte Belegschaft zur Kündigung angemeldet worden ist.