Palfinger: Zweistelliger Zuwachs bei Umsatz und Ergebnis

Beim Salzburger Kranhersteller Palfinger zogen Ergebnis und Umsatz im ersten Halbjahr kräftig an. Der Konzerngewinn kletterte gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 23,7 Prozent auf 43,6 Mio. Euro und die Verkaufserlöse erhöhten sich um 11,4 Prozent auf 893,4 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Gewinn je Aktie (EPS) verbesserte sich von 0,94 auf 1,16 Euro. "Kurz zusammengefasst können wir über ein sehr positives 1. Halbjahr berichten", freut sich Andreas Klauser, Vorstandsvorsitzender der PALFINGER AG via Aussendung.