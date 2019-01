Wie Kräne intelligenter werden

Die Aufgabe, so viele weltweite Geschäftsstellen und verschiedene Geschäftsbereiche zusammenzuführen, ist komplex. Klauser will beispielsweise Hydraulikpumpen nicht mehr an mehreren Orten, sondern in einem Kompetenzzentrum produzieren. Die Konsolidierung soll ohne Mitarbeiterabbau gelingen, derzeit hat Palfinger 11.000 Beschäftigte. „Beim Marktanteil wollen wir zulegen, mit Zurücklehnen wird es also nichts“, sagt Klauser.

Bei den klassischen Lade-, Forst- und Recyclingkränen ist das Unternehmen weltweit die Nummer eins, bei Hubbühnen die Nummer drei. Das Geschäft mit Letzteren will der neue Chef in Nordamerika ausbauen. Während der Bereich „Land“ gut läuft, ist der zweite Bereich „Sea“ – Kräne, die am Wasser eingesetzt werden – schwieriger.

„Das Geschäft ist volatiler, weil es stark am Ölpreis hängt“, erklärt Klausner. Von den circa 300 Ölplattformen sei derzeit nur rund ein Fünftel in Betrieb. Wenn der Ölpreis wieder steige, könne man mit mehr Absatz rechnen. Klauser ist auch zuversichtlich, die Servicierung dieser Plattformen ausbauen zu können.

Mehr Freiheit für Kreativität

Große Impulse soll das Innovationszentrum Palfinger 21st bringen, das im Start-up-Hub weXelerate untergebracht ist. Hier wird nach neuen Geschäftsmodellen gesucht, nach allem, was zu Palfinger passt, sagt Klauser. Palfinger 21st sei bewusst nicht in der Zentrale angesiedelt, um der Kreativität mehr Freiheit zu geben.

Ein Produkt ist zum Beispiel eine Drohne, die erkennt, ob ein Bauwerk ein Sanierungsfall ist oder nicht. Klauser hat das Projekt nach dem Brückeneinsturz in Genua vorangetrieben. In Kürze soll ein international tätiges Statikunternehmen übernommen werden, das die Aus- und Bewertung von Daten übernimmt.