Paketzusteller vor dem Kollaps

Weihnachten nähert sich, die Geschäfte sind derzeit geschlossen, die Menschen verbringen ob des Lockdowns mehr Zeit zu Hause. Allesamt Faktoren, die das Online-Shopping begünstigen, der Netz-Handel boomt.

Mehr als die Hälfte der Österreicher bestellt einmal im Monat etwas im Netz, jeder Fünfte sogar einmal pro Woche.

Des einen (Konsum)Freud, ist des anderen Leid. Heimische Paket- und Briefzusteller stehen kurz vor dem Kollaps, warnt die Postgewerkschaft. „Die Situation in der Paket- und Briefzustellung bei der Österreichischen Post AG sieht vor Weihnachten leider nicht gut aus! Die Zusteller sind am Limit und klagen über gesundheitliche Probleme. Gearbeitet wird bis in die Abendstunden, dennoch kann die Paketflut nicht bewältigt werden“, kritisiert Kurt Holzer Vorsitzender der Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten (GPF) von Wien, Niederösterreich und Burgenland via Aussendung.