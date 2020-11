Online-Shopping boomt: Ein Fünftel kauft 2020 mehr im Netz

Spannend für Werbetreibende: 15 Prozent der Befragten geben an, zumindest gelegentlich auf Werbeanzeigen zu klicken. Auf Instagram ist Werbung im Schnitt übrigens am erfolgreichsten. „Dort ist Werbung am besten in die Nutzung miteingebunden“, meint Otago-Geschäftsführer Markus Inzinger. Aber: „Natürlich funktioniert auf Instagram nicht jedes Produkt.“

Mehr als die Hälfte derjenigen, die Werbeanzeigen auf Google erkennen, umgeht sie ganz bewusst. Die meisten halten sie für nervig und aufdringlich (53 %).

Allerdings vertrauen 40 Prozent der Befragten dem obersten Suchergebnis unter der Werbeanzeige am meisten, vor allem die Altersgruppe der 50- bis 65-Jährigen (78 %). Suchmaschinenoptimierung bleibt also nach wie vor eines der wichtigsten Konzepte des Online-Marketings.