Nicht einmal Lust auf Shoppen? Wie sehr Corona die Stimmung dämpft

Einen zusätzlichen Dämpfer verabreicht dem Handel die behördliche Gastroschließung - ein wesentlicher Bestandteil des Einkaufserlebnisses fällt dadurch weg. Nur Take-away-Konsumation ist derzeit erlaubt. Insgesamt empfinden 45 Prozent der Befragten dadurch weniger Spaß beim Einkaufen, 41 Prozent fehlt "etwas", wenn dabei Cafes und Restaurants geschlossen sind.

Mehr als die Hälfte (53 Prozent) will mit weniger Personen shoppen gehen, ebenso viele wollen weniger oft und 51 Prozent weniger lang in Einkaufsstraßen und -zentren gehen. Gut ein Drittel (35 Prozent) will dort auch weniger ausgeben. "Was natürlich unter den aktuellen Covid-19-Ansteckungszahlen löblich klingt, reduziert die soziale Dimension des Einkaufs, die für viele ein attraktiver Bestandteil jedes Shopping-Trips ist", heißt es seitens der JKU.

Von der gedrückten Shopping-Lust in den stationären Geschäften profitiert wie schon im März der Online-Handel: Mehr als jeder Vierte will im November-Lockdown öfter (27 Prozent) und länger (26 Prozent) via Internet shoppen und dabei auch mehr ausgeben (26 Prozent).