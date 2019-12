Online-Shopping: So kommt das Packerl rechtzeitig

Auffällig ist, dass manche Händler Lieferversprechen abgeben. Wirklich verbindlich sind diese nicht. In der Praxis käme es oft zu Streitfällen, weil sich die Händler auf die Zusteller ausreden, sagt Reinhold Schranz, Verbraucherschützer vom Europäischen Verbraucherzentrum Österreich (EVZ). Im Zweifelsfall empfiehlt er den Kunden, selbst eine Liefergarantie bis 24.12. zu vereinbaren. „Wer die Ware nur dann kaufen will, wenn sie vor Weihnachten geliefert wird, sollte dies bei der Bestellung ausdrücklich mitteilen.“

In diesem Fall liege ein so genanntes Fixgeschäft vor. „Kommt das Packerl erst nach dem 24. Dezember, gilt der Vertrag als aufgelöst und der Empfänger braucht ihn nicht extra zu widerrufen“, so Schranz. Wird das Geschenk nach dem Heiligen Abend nicht mehr benötigt, weil etwa schon ein zweites Mal gekauft, kann es binnen zwei Wochen mit schriftlicher Rücktrittserklärung zurückgesendet werden. Einige Händler gewähren ein verlängertes Rücktrittsrecht.