Paketflut: Wenn sogar der Christbaum mit der Post kommt

Auch an den Samstagen sei fast die ganze Mannschaft im Einsatz gewesen, am Sonntag etwas weniger Leute. „Die Mitarbeiter machen einen tollen Job, nicht nur in der Zustellung, auch in den Verteilzentren und in der Transportlogistik“, sagt Umundum. Das sei eine ordentliche Belastung.

Die Post hat für die Weihnachtszeit den Personalstand hochgefahren. Zu den 18.000 Beschäftigten kommen 1.000 Mitarbeiter dazu. Überstunden stehen an der Tagesordnung, Urlaub gibt es in diesen Wochen keinen. Der Post kommt heuer zugute, dass sie in den vergangenen drei bis vier Jahren eine halbe Milliarden Euro in die Verteilzentren, die Zustellung und den Fuhrpark investiert hat.