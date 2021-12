„Wei(h)nachteln“ via Post: Wein genießen und dabei Gutes tun

Übrigens: Das Donnerskirchner „Wei(h)nachteln“ ist nicht das einzige burgenländische Wein-Event, das mit kreativen Ideen den widrigen Pandemie-Umständen trotzt. In Kleinhöflein geht am 23. Dezember die Weihnachtsmeile der Winzer über die Bühne. Elf Weingüter verlegen am Tag vor Heiligabend ihren Ab Hof-Verkauf auf die Straße.

