Lockdown: Post-Chef Georg Pölzl nimmt FPÖ in die Pflicht

Um rund 20 Prozent hat die Post ihre Kapazitäten aufgestockt und kann damit rund 90.000 Pakete pro Stunde sortieren. Es wurden rund 1.300 zusätzliche Mitarbeiter für Weihnachten eingestellt. Damit, sollte man meinen, dürfte das heurige Weihnachtspaketgeschäft in trockenen Tüchern liegen.

Leider nicht, sagt Pölzl: „Wegen der vierten Corona-Welle wird der Stress vielleicht nicht weniger sein.“ Er rechnet in dieser Welle mit mehr Corona-Behinderungen als in der dritten. Zum einen gebe es für Ungeimpfte viele Beschränkungen, zum anderen sei auch mit einer höheren Zahl an Krankenständen zu rechnen. Bereits jetzt sei die Zahl der Krankenstände höher als im November des Vorjahres.