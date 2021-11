Krach um Billigjobs bei Hygiene Austria und der Post

Letzteres geschehe vor allem dann, wenn Aufträge an Sub- und Subsubunternehmen vergeben werden, sagt Ludwig Dvořak, Leiter des Rechtsschutzes in der Arbeiterkammer – die die Studie auch in Auftrag gab. „Der Kollektivvertrag für Arbeitskräfteüberlasser ist an sich gut, doch wird er von vielen Unternehmen missachtet“, sagt Dvořak.

Damit solche Praktiken in Zukunft nicht mehr möglich sind, fordert er, dass Erstauftragsgeber für die passende Lohnhöhe haften und der Anteil der eingesetzten Leiharbeiter begrenzt wird. Außerdem sollen Leiharbeiter besser durch den Betriebsrat geschützt und Kontrollen durch das Arbeitsinspektorat verstärkt werden.

"Fragwürdige" Methoden

„Ich glaube, wir verstehen alle den schwierigen Hintergrund dieser zu Wort kommenden Personen“, kontert Markus Leitgeb, Pressesprecher der Österreichischen Post. Allerdings scheine der Zugang der Autoren zu Arbeit in der Logistik generell bzw. die Pauschalisierung körperlicher Arbeit als „unzumutbar“ und eher fragwürdig.

„Die Standorte der Post wurden mehrfach von der Finanzpolizei und dem Arbeitsinspektorat ohne Beanstandungen überprüft“, sagt Leitgeb. Es sei ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Zeitarbeitskräfte günstiger als Eigenpersonal wären. Zeitarbeitskräfte müssen laut Gesetz so entlohnt werden, wie festangestellte Mitarbeiter mit der gleichen Tätigkeit.