Die Polizei hat am Freitag zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, in Wien-Floridsdorf gewerbsmäßig Postsendungen aus Briefkästen stibitzt und den Inhalt gestohlen zu haben. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag informierte, hatte ein Bewohner eines Wohnhauses die beiden Männer beobachtet, als sie mehrere Kuverts aus Briefkästen fischten und sich aneigneten. Der Zeuge alarmierte die Polizei.

Im Zuge einer Sofortfahndung gelang es Beamten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf die Tatverdächtigen anzuhalten. Bei den Männern im Alter von 24 und 30 Jahren aus Polen wurden diverse fremde Postsendungen, originalverpackte Waren sowie eine geringe Menge Marihuana entdeckt. Darauf klickten die Handschellen. Die mutmaßlichen Beutestücke wurden sichergestellt.