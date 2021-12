Wiener Innenstadtwirt erteilt Bürgermeister Ludwig Lokalverbot

Die Gastronomie in Wien erst am 20. Dezember zu öffnen, sei "lächerlich", so Schopper in einem weiteren Posting: "4 tage im dezember, danach ist keiner da … brauchen wir gar nicht aufmachen".

Als Wiedergutmachung für den wirtschaftlichen Schaden fordert Schopper, 25 Prozent des im Dezember 2019 erzielten Umsatzes über das Finanzamt "umgehend" auszubezahlen.

Ausfallsbonus III

Der neue Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) gab am Freitag den "Ausfallsbonus III" bekannt. Dieser kann für die Monate November 2021, Dezember 2021, Jänner 2022, Februar 2022 und März 2022 beantragt werden. "Neu ist, dass der Ausfallsbonus III für die vom Lockdown betroffenen Monate November und Dezember bereits ab einem Umsatzausfall von nur mindestens 30 Prozent beantragbar ist", so Brunner in einer Aussendung. Die Ersatzrate beträgt 10 bis 40 Prozent des Umsatzrückgangs und auch bis zum 1. November 2021 neu gegründete Unternehmen sind antragsberechtigt.

Der Bereichsleiter für strategische Kommunikation der Stadt Wien, Raphael Sternfeld, argumentierte unterdessen via Facebook mit Wirt Schopper: Die Expertenrunde Ludwigs empfehle die schrittweise Öffnung und deren Rat folge der Bürgermeister.