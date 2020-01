Opel-Motorenproduktion in Wien Aspern vor dem Aus

Mitte des Jahres wird die Fertigung von Motoren auslaufen. Ein entsprechender Bericht der " Presse" wurde dem KURIER seiteins des Betriebsrats bestätigt. Hergestellt werden in Wien-Aspern dann nur noch Getriebe. Grund für das Ende der Motorenfertigung ist, dass der Auftrag von General Motors ausläuft. Der US-Konzern ließ in Aspern Motoren vor allem für den europäischen Markt fertigen. Nach dem Verkauf von der Deutschland-Tochter Opel an die PSA-Group war das Ende absehbar. Jetzt ist es nach 38 Jahren gekommen.

Nur noch 600 Mitarbeiter

Vom Ende der Motorenherstellung dürften zwischen 200 und 270 Mitarbeiter betroffen sein, heißt es aus dem Unternehmen. Die Zahl der Beschäftigten in Wien-Aspern sinkt damit auf weniger als 600. In den Glanzzeiten Ende der 1980er-Jahre arbeiteten 2700 Mitarbeiter in dem Werk und stellten in jenem Jahr etwa 380.000 Motoren und 510.000 Getriebe her.