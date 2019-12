Höhere Ölpreise: OPEC wird weniger Öl fördern

Die 14 Mitgliedsstaaten des Ölkartells OPEC haben sich nach stundenlangen Beratungen in Wien auf eine künftige Strategie geeinigt. "Ja, wir haben eine Vereinbarung", sagte der iranische Ölminister Bidschan Namdar Sanganeh nach den Verhandlungen in Wien.

Demnach verschärfen die OPEC und andere Förderstaaten verschärfen ihre seit Jahren geltende Produktionsbremse, mit der sie die Ölpreise hoch halten wollen. In einer fast sechsstündigen Sitzung verständigten sich die Energieminister der wichtigsten Ölproduzenten am Donnerstag auf eine Drosselung ihrer Ölförderung um weitere 500.000 Barrel pro Tag (bpd) in den ersten drei Monaten 2020.