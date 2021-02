OMV investiert Milliarden in Österreich

„Die Welt hat sich gedreht. Die Weichen für eine neue und größere OMV sind gestellt.“ OMV-Chef Rainer Seele skizzierte am Donnerstag die Transformation des teilstaatlichen Energiekonzerns von einem auf Öl und Gas fokussierten Unternehmen in einen Petrochemie- und Kunststoffkonzern. Basis ist die vier Milliarden Euro schwere Mehrheitsübernahme der Chemiegruppe Borealis.

Bis 2025 will die OMV rund drei Milliarden Euro in Österreich investieren, den Großteil davon in Niederösterreich. Eine Milliarde soll in nachhaltige Projekte fließen, in Kunststoff-Recycling, Biokraftstoffe und die Erzeugung von Wasserstoff. In die Raffinerie in Schwechat werde ebenso investiert wie in die inländische Öl- und Gasproduktion, kündigte OMV-Vize-Chef Johann Pleininger an. Rund zehn Prozent des heimischen Öl- und Gasbedarfs werden aus inländischer Förderung gedeckt, „dieses Niveau wollen wir auch in den nächsten fünf Jahren halten“.

Um die Verschuldung zu reduzieren, geht der Abverkauf von Unternehmensteilen munter weiter. Der erste Teil des zwei Milliarden Euro großen Veräußerungsprogramms ist umgesetzt und brachte rund eine Milliarde. Erzielt durch den Verkauf des heimischen Gasnetzes Gas Connect Austria, des Tankstellengeschäftes in Deutschland und der Förderung in Kasachstan.