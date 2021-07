OMV-Chef Seele verabschiedet sich mit Rekordergebnissen

In Schwechat wolle man 2023 in die Erzeugung von grünem Wasserstoff gehen, auch in Richtung alternative Treib- und Rohstoffe denke die OMV nach: "Wir werden Biodiesel und Biokraftstoffe herstellen und auch ins Re-Oil-Verfahren investieren, wo wir Öl durch Abfall-Kunststoffe ersetzen, für die Verwendung im Transportsektor oder in der Chemie-Wertschöpfungskette." Die Erwartung in einen rein grünen Wasserstoff müsse man aber etwas dämpfen, denn woher solle all der Strom dafür kommen. Aus diesem Grund habe der Stromkonzern Verbund von der OMV die 51-Prozent-Mehrheit an der Pipelinegesellschaft Gas Connect Austria (GCA) erworben - mit der ganz klaren Vision, über dieses Leitungsnetz auch Wasserstoff zu transportieren, sagte Seele zur APA.

Einen Monat vor seinem Abgang ist CEO Seele "stolz darauf", dass sich der Name und das Image der OMV nach diesen sechs Jahren "deutlich internationaler" anhören. Vor allem durch den Borealis-Zukauf sei die OMV internationaler geworden. Er empfinde Zuneigung zum Unternehmen und den Mitarbeitern. Seele, der Gedichte liebt und sie auch gern selbst rezitiert, wird sich mit "Der Nagel" des von ihm besonders geschätzten Joachim Ringelnatz verabschieden, auch in einem Video. "Ja, alte Liebe rostet nicht", lautet die letzte Zeile.