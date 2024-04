OMV-Chef: Technologien für schrittweisen Ersatz von Öl und Gas vorhanden

Die Preise für Erdgas in Europa haben sich zwar nach den Verwerfungen in Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zwar wieder weitgehend normalisiert, allerdings liegen sie immer noch etwa drei Mal so hoch wie in den USA, wo Öl und Gas in großen Mengen mit der in Europa umstrittenen Fracking-Technologie gewonnen wird. Der Umstieg von russischem Pipelinegas auf per Schiff importiertes Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, kurz LNG) hat nicht nur zu langfristig höheren, sondern vor allem zu volatileren Preisen geführt. Denn für LNG gibt es einen weltweiten Markt, springt etwa die Konjunktur in Asien, steigen also auch in Europa die Energiepreise. Auch russisches Pipelinegas steigt dann im Preis. Daraus ergibt sich ein Wettbewerbsnachteil für die europäischen Unternehmen, insbesondere in den energieintensiven Sektoren wie der Industrie.