Oldtimer-Szene erwacht wieder: Die Rückkehr der Chromjuwelen

Der „Fuhrpark“ der Szene verändert sich also laufend. Oft sind es emotionale Gründe, warum Menschen einen Oldtimer fahren, zum Beispiel weil der Vater oder Großvater das Auto gehabt hat und sich nun auch der Junior ein solches zulegt, erzählt Schamburek.

Die hohen Spritpreise würden für Oldtimer-Fahrer eher ein vernachlässigbares Problem darstellen. „Die Szene fährt nur 0,2 Prozent aller in Österreich gefahrenen Kilometer pro Jahr“, merkt Schamburek an. Im Schnitt wird ein altes Auto 1.000 Kilometer pro Jahr gefahren und zehn Mal aus der Garage geholt. „So weit kann man sich das etwas mehr kosten lassen.“

In die Saison 2022 schaut Schamburek optimistisch. Wenn die Pandemie im Sommer abklingt, werden die Leute wieder mehr mit ihren Oldtimern unterwegs sein. Sollten im Herbst die Infektionen wieder steigen, dann sei die Oldtimer-Saison schon wieder vorbei. Denn diese endet Ende Oktober, erst im nächsten Frühling würden die schönen Stücke wieder aus dem Winterschlaf geweckt.

Viel Facharbeit

3,7Milliarden Euro beträgt der Wert des Gesamtbestands an Oldtimern in Österreich. Rund 260.000 Oldtimer sind hierzulande zugelassen. Rund 96.000 Menschen besitzen in Österreich zumindest ein historisches Fahrzeug

Der durchschnittliche Wert eines Oldtimers liegt in Österreich bei 23.000 Euro. 34 Prozent aller Arbeiten werden in Fachbetrieben durchgeführt, nur vier Prozent der Wertschöpfung wandern ins Ausland Am beliebtesten ist die Marke Mercedes Benz. 95 Prozent der Oldtimer-Besitzer sind Männer