E-Fahrräder erleben in Österreich einen "historischen" Boom

Angetrieben wird der Fahrrad-Boom vor allem vom Westen Österreichs, sagt Schoder: „In den Bergen haben die E-Mountainbikes stark Einzug gehalten.“ Das E-Fahrrad sei in Österreich sehr bald für den sportlichen Gebrauch verwendet worden, das habe es so in anderen Ländern nicht gegeben. Dort werde das E-Fahrrad eher im urbanen Raum genutzt. Schoder glaubt, dass der Boom auch in den kommenden Jahren anhält.

„E-Fahrräder werden nicht nur als Sportgerät, sondern auch immer öfter im Alltag genutzt.“ Und hier sieht er noch viel Potenzial. Die Stückzahl werde zwar weiter stagnieren, der Umsatz wegen höherer Durchschnittspreise aber steigen.

Problemzone Radweg

Eine Voraussetzung dafür ist, dass die Radwege besser ausgebaut werden, meint Schoder. In Wien, Salzburg und Graz sei das schon recht gut gelungen, in Städten wie Linz oder Wels sei das Radfahren aber zum Teil „gefährlich“.