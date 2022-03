Teilnahme am Rennrad-Seminar: „Eins werden mit meinem Fahrrad"

Rookie-Rennradcamp in Mörbisch: Richtig und damit auch sicher Rennrad fahren: Das lässt sich lernen, etwa vom 27. April bis 1. Mai im nächsten Rookie-Rennradcamp von Cristian Gemmato. Der Radpädagoge bittet nach Mörbisch am Neusiedler See. Von dort sind u. a. täglich Ausfahrten geplant. Es gibt noch wenige Restplätze. Alle Infos zum Camp (Programmpunkte, Tarife) hier.

KURIER-Leser-Mailüfterl: Für die Leser und Leserinnen des KURIER bietet Cristian Gemmato eine zweistündige kostenlose Ausfahrt mit praktischen Tipps an. Treffpunkt ist am Samstag, 14. Mai, um 10 Uhr auf dem Vorplatz des Bahnhofs in Neusiedl/See. Anmeldung ist unbedingt erforderlich: blog@dieketterechts.com.