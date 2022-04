Mann bei Fahrraddiebstahl in Wien auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Donnerstag beobachtete eine Zeugin einen Mann in einem Innenhof in der Graf-Starhemberg-Gasse (Wien-Wieden), der an mehreren Fahrrädern hantiert haben soll.

Sie alarmierte die Polizei, die den 30-jährigen Slowaken wenig später anhalten und festnehmen konnte. Beim Tatverdächtigen wurde mutmaßliches Einbruchswerkzeug wie Bolzenschneider und Hammer sichergestellt.

Außerdem kam der Slowake mit einem Fahrrad, zu dem er keinerlei Angaben machen konnte. Dieses Fahrrad wurde ebenfalls beschlagnahmt.

Der Tatverdächtige zeigte sich bei einer ersten Vernehmung geständig und wurde später in eine Justizanstalt gebracht.

