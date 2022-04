20-Jähriger soll Polizisten in Wien Knöchel gebrochen haben

In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern in der Favoritenstraße im 10. Wiener Bezirk.

Beim Streit soll ein 20-jähriger Syrer gegen 2.30 Uhr einen fünf Jahre jüngeren Burschen ins Gesicht geschlagen und sein Mobiltelefon gestohlen haben. Die Polizei wurde alarmiert und konnte den handfesten Streit schlichten.

Im Zuge der Sachverhaltsklärung konnte der Syrer flüchten. Während der Flucht dürfte er einem Beamten gegen den Knöchel getreten und ihn dabei verletzt haben. Der zweite Polizist brachte den Mann schließlich zu Fall.

Wie die Polizei in einer Aussendung am Freitag mitgeteilt hat, konnte der verletzte Polizist trotz eines später diagnostizierten Knöchelbruchs den 20-Jährigen bis zum Eintreffen der Verstärkung am Boden fixieren. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, bei ihm konnte das Handy des Burschen sichergestellt werden.

Der verletzte Polizist wurde anschließend von der Rettung versorgt und ins Spital gebracht, wo er zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen wurde.

