Ohne Corona-Hilfen schon "schwarze Null" im Budget

Finanzminister Magnus Brunner konnte am Montag erfreuliche Zahlen zum Budgetvollzug des Jahres 2021 vorlegen. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wifo-Chef Gabriel Felbermayr wurden auch die Aussichten f√ľr 2022 als durchaus ermutigend dargestellt. Sorgen bereitet die Inflation und hier der Ukraine-Konflikt, der zu einem weiteren massiven Anstieg der Gaspreise f√ľhren k√∂nnte. Was Budget und Konjunktur betrifft, zeigt sich::

Das Budgetdefizit ist im Vorjahr mit 18 Milliarden Euro deutlich geringer als bef√ľrchtet ausgefallen (4,5 Mrd. Euro besser als 2020). Es betr√§gt jetzt 4,5 Prozent vom BIP. Brunner will mittelfristig wieder ein ausgeglichenes Budget schaffen, in einem Jahr werde das sicher nicht m√∂glich sein. Felbermayr sagte, ohne die Covid-Hilfen h√§tte √Ėsterreich aber schon das Budget 2021 mit einer schwarzen Null abgeschlossen.