Finanzminister Magnus Brunner: „Investiere in mein Haus, nicht in Aktien“

Viel Kritik gab es an der Überförderung der Unternehmen. Auch die Agenda Austria, der man nicht nachsagen kann, ein Thinktank mit linker Ausrichtung zu sein, meint, wenn geförderte Unternehmen in der Pandemie Gewinne machen, dann zeigt das, dass die Hilfsgelder nicht richtig konzipiert waren. Wird es Rückzahlungsforderungen geben?

Wenn die Hilfen zurecht bezogen wurden, gibt es keinen Grund für eine Rückforderung. Es müssen nur diejenigen die Hilfen zurückzahlen, die Hilfen nicht korrekt bekommen haben. Darauf werden wir ganz genau schauen und prüfen. Über 1200 Unternehmen haben schon freiwillig Geld zurückgezahlt. In einer Pandemie lernt man auch laufend dazu. Beim Umsatzersatz – und um diese Maßnahme geht es bei Kritik meistens – kann man nicht nur einen Monat herauspicken. Da kann es schon in Einzelfällen zu einer Überförderung gekommen sein, aber dafür gab es in anderen Monaten keine. Da muss man den Unternehmen gegenüber fair bleiben. Auch die Wirtschaftsforscher vom WIFO bescheinigen uns, dass es in den allermeisten Fällen zu keiner Überförderung gekommen sein dürfte.

Obwohl 1200 Unternehmen bereits freiwillig zurückgezahlt haben, ist eine Sondersteuer kein Thema für Sie. Das zeigt doch, dass zu salopp gezahlt wurde ....

Davon halte ich wenig, wir haben weit über 150.000 Betriebe unterstützt. Von neuen Steuern halte ich insgesamt wenig, mir geht es um Entlastung. Wir hatten gerade Gespräche mit der OECD und dem Währungsfonds, die uns bestätigen, dass sowohl die Hilfsmaßnahmen als auch die öko-soziale Steuerreform, die kommende Woche beschlossen wird, effizient sind. Die Wachstumsprognose für 2022 liegt in Österreich bei 5,2 Prozent. Da sind wird weit vor unseren Nachbarn Deutschland und Schweiz. Allein die neue öko-soziale Steuerreform wird ein Prozent an Wachstum bringen. Sobald die Krise überwunden ist, werden wir zu einem nachhaltigen Budgetpfad zurückkommen.