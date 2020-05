China: Peinlich entblößte Prinzlinge

Chinas Wirtschaftsbosse verschoben so viel Geld auf die karibischen Steueroasen, dass sich vor zwei Jahren sogar die staatliche Bank of China beschwerte: „Korrupte Manager benutzen die Offshore-Firmen wie Handtaschen“, heißt es in ihrem Bericht.

Über den Umweg der Karibik wandern die Milliarden dann oft wieder nach China zurück. „So erklärt sich“, schreibt die Süddeutsche Zeitung, „dass die Jungferninseln der größte ausländische Direktinvestor in China sind.“ 320 Milliarden Dollar flossen 2012 von dort nach China, fast zwei Mal so viel wie die USA und Japan in China investierten. Potenziell illegales Geld kann so – gewaschen – nach Hause zurück.

Fragen nach der Offenlegung von Vermögen sind bei Chinas Geldadel höchst unerwünscht (siehe unten). Und auch politisch nicht ohne Risiko. Denn in kaum einem Land klaffen größere soziale Unterschiede als in China. Dort, wo die hundert Reichsten zusammen – offiziell – über 300 Milliarden Dollar besitzen, während 300 Millionen Menschen mit umgerechnet weniger als zwei Euro pro Tag auskommen müssen.