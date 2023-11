ÖVP-Staatssekretärin ist sicher: "Das wird ein guter Winter"

"Ich habe den Eindruck, dass circa 10 Prozent der Mitarbeiter fehlen, in einigen Betrieben sind es 10 bis 20 Prozent, in einigen 3 bis 5 Prozent - und zwar wie immer hauptsächlich in Küche und Service." Hilfskräfte seien nicht so schwierig zu finden, so die Staatssekretärin.

Dank des Saisonnierkontingents können bis zu 4.287 Hilfs- und Fachkräfte aus Drittstaaten in Österreich arbeiten. Über die Rot-Weiß-Rot-Karte können erstens nur Fachkräfte kommen und zweitens nur Ganzjahresstellen besetzt werden.