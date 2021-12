"Ötscher ruft": Ideenwettbewerb zur Zukunft des Skigebiets Lackenhof

"Es ist großartig zu sehen, was für ein Momentum hier entstanden ist und wie viele Menschen sich aktiv für 'ihren Ötscher' engagieren möchten", sagte Ralf Eisenhut, der die Taskforce zur touristischen Neupositionierung von Lackenhof leitet. Durch Jury- und Community-Bewertungen werden die besten Ideen ausgewählt und danach in die Gespräche mit Investoren und Grundeigentümern einbezogen.

"Uns ist es ein großes Anliegen, die Menschen in der Region in die Neugestaltung einzubinden. Sie sind Expertinnen und Experten in eigener Sache und kennen die Potenziale und Herausforderungen von Lackenhof wie niemand sonst", hielt Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) zur Initiative fest. Auch beim Ticketkauf kann der Neuausrichtungsprozess unterstützt werden. Online können spezielle Tages-Skipässe erworben werden, die drei Euro mehr kosten als die regulären Tickets. Der Mehrerlös wird laut Aussendung für die Umsetzung von Ideen aus dem Wettbewerb verwendet.

Das ursprünglich geplante Aus für die Ötscherlifte war mit mangelnder Wirtschaftlichkeit begründet worden. Die Pläne sorgten für Aufsehen. SPÖ und FPÖ setzten sich für einen Fortbetrieb ein und beantragten einen Sonderlandtag für 9. Dezember. Eine Petition der Marktgemeinde Gaming (Bezirk Scheibbs) zur Weiterführung des Skigebiets erhielt 19.388 Unterstützungsunterschriften.

Am 3. Dezember wurde nach Verhandlungen die Komplettübernahme durch das Land verkündet. Zuvor hatte die Schröcksnadel-Gruppe 60 Prozent gehalten. Veranschlagt wurde ein symbolischer Kaufpreis von 50 Euro. Ebenfalls erworben wurden seitens des Landes die Anteile der Schröcksnadel-Gruppe am Hochkar. Hier wurde der Preis auf Basis eines Verkehrswertgutachtens mit sechs Mio. Euro festgelegt.