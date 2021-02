Österreichs Wirtschaft: Die Talfahrt ist noch nicht beendet

Österreichs Wirtschaft leidet unter dem Lockdown mitten in der Wintersaison ganz besonders. Das kommt von der großen Bedeutung des Tourismus und der Freizeitwirtschaft, sie machen in normalen Zeiten rund 15 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung aus. Diese nicht ganz neue Erkenntnis spiegelt sich in den neuesten Wirtschaftsdaten drastisch wider.

War laut Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO schon das 4. Quartal 2020 stark negativ, so setzte sich der Abwärtstrend zu Jahresbeginn noch einmal unerwartet deutlich fort.