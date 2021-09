Österreichs Winzer erwarten gute Weinernte

Derzeit gebe es eine "stabile Situation" am Weinmarkt und bei den Traubenpreisen, so Schmuckenschlager. Durch die heurige, späte Ernte in Österreich könne auch der Jahrgang 2020 noch deutlich länger verkauft werden. "Das stabilisiert massiv." Weite Teile der Weinbaugebiete in Frankreich und Italien sowie teilweise Deutschland waren von Spätfrostschäden betroffen. Dies wirke sich "auf den europäischen Weinmarkt im heurigen Jahr aus", sagte der Weinbauverband-Präsident.

Die Österreich Wein Marketing (ÖWM) beobachtete im ersten Halbjahr einen "positiven Trend" bei den heimischen Weinverkäufen. Offizielle Zahlen sollen in Kürze vorliegen. Für ÖWM-Geschäftsführer Chris Yorke ist das große Fragezeichen für die Weinbranche, wie sich die Coronapandemie in den nächsten Monaten weiterentwickelt und wie die Wintersaison in Westösterreich wird. Die Wintersport-Tourismusbetriebe sind ein wichtiger Abnehmer für österreichischen Qualitätswein. "Wir hoffen auf einen halbwegs guten Winter", so der ÖWM-Chef.