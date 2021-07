Whiskymarkt: Abgefüllt und abgezockt

Image ist alles

Sehr alte Whiskys werden oft aus Imagegründen gekauft und nicht weil sie besser schmecken. Es schaut nun mal besser aus, wenn man seinen Gästen einen 40 Jahre alten Stoff anbieten kann.

Murray ist nicht nur der einflussreichste Whisky-Verkoster der Welt, sondern auch der meistgehasste. Teile der Branche würden ihn gerne loswerden. Er liefert seinen Kritikern auch Anlässe für Kritik. Einige Verkostungsnotizen des 63-jährigen lesen sich wie Altherrnfantasien aus dem vergangenen Jahrhundert.

So hat ihn die Verkostung eines 41 Jahre alten Whisky aus Kanada an Sex mit einer 41-jährigen Kanadierin erinnert. Es dauert einige Zeit bis er die „erogenen Zonen und den G-Punkt“ bei Frau und Whisky gefunden hat. Und dann erfährt er „zärtliche Selbstaufgabe“ in „totaler Unterwerfung“. In den USA wurde Murray daraufhin Sexismus vorgeworfen. Zumal sich die Whisky-Branche intensiv bemüht, Frauen als neue Kunden anzusprechen.

Es ist allerdings unklar, ob die Beschwerde allein von moralischer Entrüstung getragen war oder ob nicht auch ökonomische Überlegungen eine Rolle gespielt haben. Man brauche Murray und seine Whisky Bible nicht mehr, so die Kritiker. Besser sei es, andere Ressourcen zu nutzen. Gemeint sind Whisky-Plattformen im Internet.