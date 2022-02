Österreichs Unternehmen in Russland und der Ukraine im Krisenmodus

Am Geschäft in Russland generell zweifelt Kotanyi nicht. „Russland ist auch davor kein risikoloses Geschäft gewesen“ – wiewohl man die Situation „mit Sorge“ beobachte. Kotányi ist laut eigenen Angaben Marktführer in Russland, 27 Prozent des Umsatzes macht man hier.

Bei der Raiffeisenbank International RBI erklärte man, man könne nichts aktuelles zu den Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland sagen. Die RBI hat Vorsorgen in Höhe von 115 Millionen Euro gebildet. Gut 11 Mrd. Euro an Kreditvolumen hatte man im Vorjahr in Russland, 2 Mrd. in der Ukraine.

Keine Lieferbeziehungen

Unternehmer Siegfried Wolf, der diverse geschäftliche Interessen in Russland pflegt, will laut seinem Sprecher Josef Kalina keinen Kommentar zum russischen Krieg gegen die Ukraine abgeben. Am Ende könnte aber Wolfs neue Firma Steyr Automotive (früher MAN Steyr) Probleme mit den Russland-Sanktionen bekommen.

Denn: Wolf plant in Kooperation mit dem russischen Autobauer GAZ in Österreich leichte Transporter und Busse zu produzieren. „Diese Fahrzeuge bauen auf russischen Basiskonstruktionen auf, es ist Sache unserer Ingenieure, diese Konstruktionen für den europäischen Markt nutzbar zu machen“, sagt Birgit Pfefferl, Sprecherin von Steyr Automotive. „Die technischen Vorbereitungen laufen, aktuell haben wir keine Lieferbeziehung zu Russland. Wenn wir die Produktion aber hochfahren, werden sehr wohl Teile aus Russland relevant. Da muss man hoffen, dass der Faktor Zeit das Problem aus der Welt schafft, sonst muss man sich alternative Lieferanten suchen.“