Austria reagiert auf Ukraine-Krieg: Young Violets ohne Gazprom-Logo

Zuletzt betonte Klubvorstand Gerhard Krisch noch: "Mit der Gazprom haben wir ein aufrechtes VertragsverhĂ€ltnis und seit einigen Jahren ein sehr gutes Zusammenarbeitsmodell. Aber natĂŒrlich verfolgen auch wir die Entwicklungen rund um diesen Konflikt mit großer Sorge."

Am Freitag hat der Verein aber nun doch deutlicher reagiert. Man wolle aufgrund der aktuellen Konfrontation in der Ukraine, die "Opfer, Verletzte, Traumatisierte und Vertriebene" fordere, "ein Zeichen setzen." Weshalb die Mannschaft der Young Violets das AuswÀrtsspiel beim GAK am Freitag-Abend ohne Brustsponsor Gazprom Export bestreiten wird. Die weitere Vorgehensweise werde laut Verein in den bereits laufenden GesprÀchen mit Gazprom zeitnah entschieden.