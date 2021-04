Seilbahnen mit Minus von rund 90 Prozent

Dies bedeutete bereits damals ein Minus von rund neun Prozent an Umsatz gegenüber dem bisher letzten "Normalwinter" 2018/2019, der noch 1,55 Mrd. Euro in die Kassen gespült hatte. Vor allem in den westlichen Tourismus-Zentren sei es heuer zu einem "fast Totalverlust", gekommen, so Hörl.

Und letztere würden aufgrund der dort traditionell hohen Umsätze und der größeren Anzahl wesentlich mehr am Gesamt-Kassenumsatz ausmachen. Etwas besser sah die Situation in den Stadt-nahen, meist kleineren, Skigebieten aus. Dort machten die Umsätze knapp 50 Prozent der Vorjahresergebnisse aus, im Osten in Einzelfällen etwas mehr.