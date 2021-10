Österreichs Papierfabriken schlagen Alarm

Der Ziehharmonika-Effekt durchläuft alle Glieder der Wertschöpfungskette. Herzog nennt dazu Beispiele: „Die hohe Nachfrage bei den Print-Kunden führt zu geleerten Lagern in den Druckereien, bei den Händlern und den Papierfabriken. Diese wiederum bekommen Zellstoff und Altpapier nur teuer, wenn überhaupt. Überdies wird das hörbare Ruckeln in der Papierkette noch durch Engpässe in der Logistik verstärkt.“

Zu dieser Mengenentwicklung, die sich seit dem Frühjahr aufgebaut hat, kommt jetzt noch ein Kostenschub mit bedrohlicher Geschwindigkeit. Erhöhte Nachfrage bei Papier führt auch zu steigendem Bedarf an Rohstoffen, Energie und Arbeitskraft. Bei fast allen Faktoren gibt es zurzeit Kostenerhöhungen.

Horrende Einkaufspreise

Aktuell rücken vor allem die Gas- und Strompreise in den Fokus, die sich innerhalb weniger Wochen verdreifacht haben, beziehungsweise um 60 Prozent gestiegen sind. Bei einem Jahreseinkauf von rund 600 Millionen Kubikmetern ist das besonders für Werke, die von Gas abhängig sind, eine bedrohliche Situation.