Österreichischer Ex-Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber gestorben

Er galt als einer der erfolgreichsten Konzern-Lenker in Deutschland. Der ehemalige Aufsichtsrats- und Vorstandsvorsitzender der Lufthansa, wolfgang Mayrhuber, ist am 1. Dezember 2018 nach schwerer Krankheit verstorben, teilte die Airline laut airliners.de mit. Mayrhuber wurde 71 Jahre alt und war 40 Jahre in verschiedenen Postion beim Lufthansa-Konzern tätig. Der gebürtige Waizenkirchner (OÖ) saß in Aufsichtsgremien namhafter Konzern: Infineon, Fraport, Eurowings, Thomas Cook, Münchener Rück und BMW.

Wolfgang Mayrhuber startet seine Karriere als Techniker im Jahr 1970 bei der Lufthansa, 22 Jahr später leitete er die gesamte Technik. 2001 steig er in den Vorstand der Airline auf. Im Jahr 2003 wurde er Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG. Zehn Jahre später übernahm er den Vorsitz im Lufthansa-Aufsichtsrat.